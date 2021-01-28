خالد الجندى: السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السواك للطهارة وليس لضرب الزوجات، مؤكدا أن أي شيخ يقول إنه يجوز الضرب بالسواك يكون مخالفا للقانون، خاصة بعد التعديلات الأخيرة فى قانون العقوبات التى تغلظ عقوبة ضرب النساء.





وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي: "عاوز أقول للمشايخ تخلصوا من أزمة الضرب بالسوالك التى دمرت المخ، العالم بيحتقرنا وبيقول علينا همجيين، كفاكم هذه الفتاوى، فلا ضرب فى الإسلام والنبى محمد ما ضرب زوجة قط".









وأكد خالد الجندى، أن السواك ليس لضرب الأزواج، موضحا أن 75% من الأسر المصرية امرأة معيلة".





وأوضح "الجندى"، أن المرأة الآن تعول الأسرة أو تشارك الزوج فى نفقات الأسرة، فكيف نبيح ضربها، مؤكدًا أن الضرب فى ذاته إهانة قبل أن يكون سببا فى الإيذاء البدنى.



