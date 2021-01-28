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فن

هيثم شاكر يعلن إصابته بكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 07:14 م
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي
أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك  "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.

وتصدر هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية.

وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الأغنية بعنوان " خليييك في البيت.. وبلاش بقى تنطيط  ..فيروس ومتفشي خروجات محبكتشي.. إتبطوا محدش ينزل.. وبلاش عيد ميلاد كارفور.. شغلك يخلص إجري و روح يا إما هتاخد الدور".
هيثم شاكر يعلن إصابته بكورونا
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