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مصطفى بكري يناشد الأجهزة بالتحرك لتحرير 38 مصريا مختطفا في ليبيا..فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 07:14 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 38 مواطنا مصريا من محافظة قنا تم اختطافهم فى ليبيا من منطقة بنى وليد القريبة من العاصمة الليبية طرابس مؤكدا أنه تم طلب فدية 15 ألف دينار.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، اننا نطالب وزارة الخارجية المصرية وجهاز المخابرات العامة المصرية بالسعى الى تحرير الرهائن والإتصال وأن يوجد كل أنواع التواصل.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، اننا "نحن نحمل حكومة الوفاق فى ليبيا المسئولة كاملة عن حياه المصريين وعن حياه الـ 38 من محافظة قنا".

أكد مصدر أمنى ليبي شن مديرية أمن طبرق، بالتعاون مع قوات الجيش الوطني الليبي، عملية لتحرير عدد من المواطنين المصريين المختطفين على يد عصابة إجرامية في منطقة البردى بشرق مدينة طبرق. 
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