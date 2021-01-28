55 جنيه للشحنة الواحدة.. تفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، كواليس وتفاصيل إنتاج سيارة نصر الكهربائية e70.





وقال هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر تستطيع " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" النصر للسيارات لها تاريخ حافل من انتاج سيارة لها تاريخ في مصر ".





وأضاف هشام توفيق:" سيتم الحصول 500 سيارة كهربائية في النصف الثاني من 2021 من الصين لتقديم السيارة في السوق المصري ".





وتابع هشام توفيق:" الطاقة التصميمية تكفي انتاج 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة تقدر بـ 10 ساعات، والمنتج المحلي في السيارة 50 % في العام الاول وفي العام الثاني يصل نسبة التصنيع المحلي 58%".





وأكمل هشام توفيق:" شحن السيارة الكهربائية 3 سرعات من السواحل ومنها الشاحن البسيط سرعته 2.3 كيلو وات في الساعة ويتم وضع الشاحن في اي مصدر كهرباء بالمنزل ويشحن السيارة في أكثر من 24 ساعة، وهناك شاحن أسرع بـ 5 ألاف جنيه يشحن السيارة في 6 ساعات فقط".



