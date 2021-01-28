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أخبار العالم

الشركة التركية المالكة للسفينة المخطوفة تصدر بيانا عاجلا بشأن الرهائن

الخميس 28/يناير/2021 - 08:20 م
السفينة المخطوفة
السفينة المخطوفة
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على صالح
نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الشركة التركية المالكة للسفينة المخطوفة، قولها في بيان صادر نقلته وسائل الاعلام التركية أن شركة بودن شيبينج تواصلت مع طاقم سفينة الحاويات موتزارت.. وعلمت أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 15 بصحة جيدة ولم يصب منهم أحد بأذى".

ونقل عن الشركة العاملة اليوم الخميس، أن البحارة الذين اختطفوا خلال هجوم للقراصنة على سفينة شحن تديرها تركيا قبالة سواحل غرب إفريقيا في صحة جيدة.

وأضاف البيان أن هذه هي المرة الأولى خلال خمسة أيام التي يجري فيها القراصنة اتصالا، على ما يبدو، سعيا للحصول على فدية للبحارة. 

وقالت الشركة التركية المالكة للسفينة إنها لن تدلي بأي تصريحات أخرى من أجل حماية سلامة وصحة الطاقم وعائلاتهم.

وكانت السفينة ام في موتزارت التي ترفع العلم الليبيري تبحر من نيجيريا إلى جنوب إفريقيا عندما تعرضت لهجوم في خليج غينيا يوم السبت. 

وخطف خمسة عشر رجلا وقتل واحد في مواجهة، وترك ثلاثة آخرون على غير هدى ووصلوا في النهاية إلى الجابون.


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