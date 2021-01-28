8 ساعات.. جراحة ناجحة لسيدة تعانى من جحوظ في العين بمستشفى بني سويف

أعلن الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم، أن المستشفى استقبل مريضة تبلغ من 44 عامًا، تعانى من جحوظ في العين وتدهور حدة الإبصار في نفس العين، مع وجود صداع مزمن غير مستجيب للعلاج الدوائي.





وأضاف صلاح، في تصريحات الخميس، أنه تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود ورم في الفص الصدغي بالمخ، مع تورم في عظام الجمجمة، وتورم التجويف العظمي للعين، وتم إجراء جراحة دقيقة للمريضة بالمستشفى باستخدام الميكروسكوب الجراحي وحفار العظام عالي السرعة.





وتم إزالة عظام الجمجمة الضاغطة على المخ والتوسيع على العصب البصري، مع إزالة غشاء الأم الجافية المغلف للورم، وتم استئصال الورم وإجراء جراحة ترقيع لعظام الجمجمة باستخدام أسمنت عظمي، في عملية استغرقت 8 ساعات متواصلة، وخرجت المريضة في كامل الوعي والحركة بعد العملية مع تحسن في حدة الأبصار.