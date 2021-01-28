المصري للتأمين يعقد ورشة عمل حول التأمين متناهي الصغر.. 2 فبراير

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، اليوم الخميس، عن عقد ورشة عمل باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021، حول التأمين متناهي الصغر بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network في إطار الاهتمام الجهتين بالشمول التأميني والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية.









وقال الاتحاد في بيان اليوم إنه جار التحضير لعقد ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network، وستكون أول ورشة عمل مقدمة من منصة الاتحاد SPI HUB والتي ستكون مسؤولة عن تقديم ورش عمل وندوات لزيادة الوعي في سوق التأمين المصري.









وتأتي ورشة العمل تحت عنوان:





“Virtual Country workshop: Moving the Needle – Egypt”









ويشارك بالورشة كلا من: علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكاثرين بولفرماخر ، المدير التنفيذي لشبكة التأمين متناهي الصغر ويدير الورشة، الدكتور طارق سيف، الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين.









وتتضمن ورشة العمل استعراض لبيانات تقرير Microinsurance Landscape 2020 المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر 2020 مع التركيز على سوق التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية وأهم التحديات والفرص للنمو بهذا السوق الحيوي، كما سيتم مناقشة العوائق والحلول الممكنة لدفع وتطوير سوق التأمين متناهي الصغر وتحقيق الشمول التأميني.









قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن التعاون بين الاتحاد والشبكة يأتي ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين لعام 2021 والتي تعتبر أحد الشراكات التي تخدم استراتيجية الاتحاد في الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية والتي تتماشي مع اهداف شبكة التأمين متناهي الصغر Microinsurance Network الخاصة بتحقيق الشمول التأميني.









وقامت شبكة التأمين متناهي الصغر منذ نشأتها بتقديم سلسلة تقارير دولية حول التأمين متناهي الصغر تحت اسم Microinsurance Landscape والتي تمثل معيارًا فريدًا يتبع اتجاهات وتطور منتجات وخدمات التأمين متناهي الصغر في الأسواق المختلفة ومدي تحقيق هذه الأسواق للشمول التأميني.









وشهد تقرير Microinsurance Landscape في عام 2020 لأول مرة مشاركة 194 شركة ومقدم خدمات التأمين متناهي الصغر في 30 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كما قام الاتحاد المصري للتأمين بترجمة " Microinsurance Landscape 2020 " إلى اللغة العربية حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار نسخة باللغة العربية للتقرير.







