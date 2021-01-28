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أخبار العالم

أول هجوم من إدارة بايدن على نظام أردوغان

الخميس 28/يناير/2021 - 09:35 م
بايدن واردوغان
بايدن واردوغان
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قسم الخارجي
وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، تركيا بمصدر القلق بالنسبة للولايات المتحدة ودول أوروبا. 

ومن ناحية أخرى، قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إن محاولات تجرى لإعادة المحادثات بين تركيا واليونان، وأن بروكسل تأمل في تهيئة الأجواء للتفاوض بشأن شرق المتوسط وتوحيد قبرص في منتصف فبراير.

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية:"تحاورت مع وزير الخارجية التركي ونحاول تجاوز العقبات وتحسين العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي".

وبشأن روسيا، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الأوضاع في روسيا، مشددا على ضرورة استمرار الحوار لحل القضايا العالقة.

وأكد بوريل أن أيًا من أعضاء الاتحاد الأوروبي لم يقترح توقيع عقوبات على روسيا بشأن التعامل مع التظاهرات واعتقال المعارض أليكسي نافالني، لكن "مستعدون لأي إجراء حال تطور الأوضاع".

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