متحدث البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي هدف مصر من الغاز الطبيعي وليس التصدير

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الطاقة الاستيعابية من الغاز السائل كطاقة تصديرية وصلت إلى 12.5 مليون طن، معقبا: وزير البترول أكد على ان مصر لديها إمكانيات ضخمة فيما يخص الغاز الطبيعي، وذلك بعد تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز"، قائلا: حققنا نتائج إيجابية نتيجة الاستراتيجية الموضوعة من الوزارة في قطاع البترول، والتي أدت لحدوث اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018.





واسترسل: "أصبحنا نغطي كافة احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، كما أصبح لدينا فائض من الغاز لتصديره".



وأكد على أن تصدير الغاز الطبيعي ليس هدفا لمصر، معقبا: هدفنا الأساسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوجيهه لصناعات القيمة المضافة والبتروكيماويات، متابعا : "كلما استخدمت الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة "البتروكيماويات".





وأكمل: الآن نحن نغطي كافة احتياجات السوق المحلي، فيما يخص المشروعات وغيرها، ولهذا بنقوم بالتصدير لزيادة العملة الأجنبية داخل السوق المصري،معقبا: مصر الآن لديها خطة استراتيجية فيما يخص الثروة البترولية.







