بعد القيود على رحلاتها الجوية.. أول رد من الإمارات على بريطانيا

اطّلعت دولة الإمارات على قرار المملكة المتحدة بوضع قيود السفر على الرحلات الجوية القادمة منها، وأكدت أنها ستستمر في الحفاظ على دورها كمركز مهم للسفر والخدمات اللوجستية وفقًا لأعلى معايير الصحة والسلامة.





وذكرت الخارجية الإماراتية بحسب ما ذكر موقع 24 الإماراتي، "استمرار بلادها في مواجهة التحديات المختلفة في إطار الجهود العالمية الموحدة للحد من الجائحة بطريقة علمية ومدروسة، وتشارك في حوار مستمر مع الخبراء وصناع القرار في جميع أنحاء العالم".





وبدورها أشارت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي هند العتيبة الى أن "حجر الزاوية في مكافحة الجائحة هو اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، وسجلت دولة الإمارات أعلى معدل اختبار للفرد على مستوى العالم".





وألمحت العتيبة الي ان الإمارات كثفت، في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، جهودها للتخفيف من هذه المخاطر، وشملت التدابير الجديدة إلزام المسافرين القادمين بتقديم فحص سلبي (PCR)، وفرض قيود على أماكن الترفيه والتجمعات، وتنفيذ حملات توعية بشكل مستمر وبشفافية عالية.





وقالت : نحن واثقون ببرنامج التطعيم الطموح لدينا الذي يحتل المرتبة الثانية عالميًا في مجموع جرعات اللقاح الموزعة بالنسبة لعدد الأفراد، ولدينا ثقة تامة في البنية التحتية الطبية وفي العاملين في الخطوط الأمامية.



