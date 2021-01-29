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سيارات

كيف تحمي تكييف سيارتك في فصل الشتاء

الجمعة 29/يناير/2021 - 02:02 ص
كيف تحمي تكييف سيارتك
كيف تحمي تكييف سيارتك في فصل الشتاء
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هند عصام
يشكل تكييف السيارة أهمية كبيرة للعديد من الأشخاص، وربما يكون سبب رئيسي يدفعك لشراء سيارة مستعملة أو جديدة، ونعلم جميعًا أن في فصل الصيف تزداد الحالة إلى تفعيل هذا الاختراع العظيم داخل سيارتك، بينما في فصل الشتاء تقل رغبة تفعيله وذلك نظرًا لطبيعة الطقس البارد، و بسبب ذلك فمن الممكن أن تتأثر الحالة الداخلة لمنظومة التبريد و تجعلها أقل كفاءة.

وفي سياق هذا الموضوع  يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري كيفية الحفاظ على تكييف سيارتك أثناء فصل الشتاء.

1- فتحات التهوية بالمقصورة الداخلية 
من الضروري أن نقوم بغلق تلك الفتحات، وذلك لحمايتها من دخول الأتربة و تراكمها، ويفضل أن نقوم بإزالة هذه الأتربة من وقت إلى آخر عبر استخدام فرشاة الأسنان، أو قطعة قماشية جافة ثم مبللة.

2- اختبار الأداء 
يفضل أن نقوم بتفعيل تكييف السيارة من وقت إلى آخر، وذلك لاختبار الأداء الداخلي، و ضمان فاعلية الفريون الداخلي و الحركة الديناميكية لمنظومة التبريد و السربنتينة.

3- فلتر التكييف 
يجب علينا الاهتمام بهذا الجزء بعناية، و تنظيفه باستمرار لتجنب مشكلات الغبار و الروائح الكريهة، و يوجد فلتر التكييف أسفل المساحة التخزينية المتواجدة "بتابلوه" السيارة، و في حالة تلفة فمن الضروري أن نقوم باستبداله على الفور وشراء المنتج الأصلي للاستفادة بعمر افتراضي أطول.

4- صيانة مفاتيح التكييف 
ربما تتعطل المفاتيح الخاصة بمنظومة التفعيل، و أحيانا يصعب تحريكها نظرا لعدم الاستخدام، ولذلك فمن الضروري أن نقوم بتليين حركتها باستخدام أحد المواد المتخصصة في ذلك الأمر.
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