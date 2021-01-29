بعد آخر زيادة.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة MG RX5.. صور

وتعتبر سيارة إم جي من الموديلات الصينية التي استطاعت جذب العميل في سوق السيارات لما تتوفر به من وسائل أمان وراحة وانسيابية على



الطريق، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة إلى حد ما.





-سعر الفئة الثالثة 374 بدلا من 369















