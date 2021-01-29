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سيارات

بعد آخر زيادة.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة MG RX5.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:03 ص
MG RX5
MG RX5
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أماني نوار
كشف الوكيل المحلي لعلامة إم جي في مصر عن قائمة الأسعار الجديدة للعلامة الصينية MG RX5 ، والتي بلغت 5000 جنيه زيادة لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلي خلال شهر يناير.


تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات متعدد الاستخدامات SUV ، وتستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ويولد قوةد قدرها 169 حصان، مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن، والسيارة بها ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك.

السيارة أيضا تعتمد على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ، وذلك في غضون 9.8 ثانية ، أما استهلاك الوقود فهو تستهلك نحو 6.8 لتر، عند مسافة تصل إلى 100 كم.

وتعتبر سيارة إم جي من الموديلات الصينية التي استطاعت جذب العميل في سوق السيارات لما تتوفر به من وسائل أمان وراحة وانسيابية على
الطريق، بالإضافة إلى أسعارها المقبولة إلى حد ما.

وجاءت أسعار السيارة بعد الزيادة على النحو التالي:
-بلغ سعر الفئة الأولى 324  بدلا من 319
-سعر الفئة الثانية 344 بدلا من 339
-سعر الفئة الثالثة 374 بدلا من 369


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