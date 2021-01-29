في أقل من أسبوع.. كليب محمد رمضان "مصباح علاء الدين" يحقق 5 ملايين مشاهدة

حقق كليب اغنية " مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان ٥ ملايين و٣٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من اسبوع على طرحها.





وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة.





يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021.



