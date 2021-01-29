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فن

في أقل من أسبوع.. كليب محمد رمضان "مصباح علاء الدين" يحقق 5 ملايين مشاهدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:24 ص
كليب محمد رمضان
كليب محمد رمضان
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شروق ابراهيم
حقق كليب اغنية " مصباح علاء الدين" للفنان محمد رمضان ٥ ملايين و٣٠٠ ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد مرور اقل من اسبوع على طرحها.

وظهرت حنين الابنة الكبرى لمحمد رمضان في الكليب في عدد من المشاهد وهي تتفاعل مع والدها على أنغام اغنيته الجديدة. 

يشار الى ان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد " موسى" الذي يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني 2021. 

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي
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