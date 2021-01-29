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محافظات

رياح باردة وأمطار خفيفة على مناطق شمال سيناء

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تشهد محافظة شمال سيناء، تقلبات مناخية، وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مصحوبة بهبوب رياح باردة وغيوم في السماء، وهطول أمطار مع تغير الطقس بالمحافظة، خاصة المناطق الساحلية المطلة علي البحر المتوسط،وفي مناطق وسط سيناء "الحسنة ونخل " وصلت إلى درجة الصقيع.

وقرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة التقلبات  الجوية ، كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة  استعدادا لمواجهة موجة هطول  الأمطار.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع تطورات الأمطار وحالة الطقس، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمجالس  المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، حيث لم تتلق الغرفة أي بلاغات أو إخطارات بأي شيء غير عادي حتى الآن.

وأكد اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أنه تم عمل حصر بأماكن تواجد بلاغات تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة العاصمه  الرئيسية والفرعية.

ومن جانبها.. أعدت الإدارة الهندسية بالمجلس، خريطة باماكن تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العاصمة الرئيسية، بناء على المواقع التي تتراكم فيها المياه، وذلك في إطار من مواجهة تحديات فصل الشتاء والتغلب على شكاوى المواطنين.

وتم حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة على العاصمة العريش، على أن تتم عملية إنشاء غرف تصريف المياه في أسرع وقت ممكن.

كما تم إنشاء ٧ غرف على وجه السرعة، وذلك في المناطق التي حدثت بها أضرار جراء مياه الأمطار، منها إنشاء 4 غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم)، وغرفتي صرف مطر بمنطقة كرم أبو نجيلة، كما تم الانتهاء من إنشاء 3 غرف صرف بشارع الفاتح أمام ألبان العميد، لتنتهي بذلك عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.

كما تم التنسيق مع المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف بمحافظة شمال سيناء، لسرعة الانتهاء من تسليك خطوط الصرف الصحي وإصلاحها، استجابة  لشكاوى المواطنين خاصة في قطاع المياه والصرف بمنطقه العريش.

وتم التأكيد على سرعة تسليك غرف تصريف الأمطار، والتأكد من عدم وجود طفح صرف صحي إلى جانب التأكد من عدم وجود ماس بأي أعمده كهرباء، وذلك تحت إشراف المهندس ياسر العماري، مدير إدارة المتابعة بالشركة.

وبدأ تنفيذ العمل بمنطقة خدمات ضاحية السلام، داخل سوق الرائد العربي، من عمارة رقم 17 حتى عمارة 44، بمشاركة طاقم عمل من مرفق الصرف الصحي، كما شملت خطة العمل بعض المساجد بصيانة خطوطها، وذلك باستخدام معدات المرفق، وجهاز الكشف عن المطابق والغرف المدفونة.. حيث تم تطهير الخط العمومي للصرف، وتم الكشف وتسليك 5 مطابق باستخدام سيارة كسح. وسيارة نافوري.


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