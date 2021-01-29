ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:23 ص
البنتاجون
البنتاجون
Advertisements
أحمد محرم
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأمريكية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال المقدم في سلاح مشاة البحرية، أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم البنتاجون لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.

وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلًا بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي، وأضاف «وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك».

بدوره، كشف الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط، عن إبرام البنتاجون ترتيبًا أوليًا مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة، في المناطق الغربية من البلاد؛ وذلك لمواجهة أي نشوب حرب مع إيران.

وأوضح ماكنزي للصحافين المرافقين معه في رحلته إلى الشرق الأوسط، وزار القواعد الأمريكية في السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أنه في حال أي نزاع مع إيران، ستكون الولايات المتحدة قادرة على نقل القوات من وإلى المنطقة من الغرب، ووضع المقاتلات والطائرات الأخرى بعيدًا عن قاذفات الصواريخ الإيرانية، كما أنه تفقّد ثلاثة مواقع مقترحة جديدة في السعودية هي ينبع، الطائف، وتبوك.

وأضاف «سيكون الخليج العربي مياه متنازع عليها في ظل أي سيناريو للنزاع المسلح مع إيران؛ لذلك ننظر إلى الأماكن التي ستنقل فيها قواتنا عند دخولها المسرح في المنطقة المتنازع عليها»، معتبرًا أن الجزء الغربي في السعودية المطل على البحر الأحمر، يحظى بالعديد من الفرص في التواجد العسكري الأمريكي فيه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع.. 10 معلومات عن مهندس الهجوم على داعش في العراق وسوريا

إيران تهدد بـ "رد ناري" بعد رحلة القاذفات النووية الأمريكية حول أراضيها

وسط توتر مع إيران.. الولايات المتحدة تسحب حاملة طائرات من الشرق الأوسط

آخر 48 ساعة.. مسئول أمريكي: البحرية الإيرانية عززت استعدادها في الخليج

بيان مهم من البنتاجون بشأن ضم إسرائيل لمنطقة القيادة المركزية بالشرق الأوسط

لردع إيران.. البنتاجون يعلن تحليق قاذفات بي 52 في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

نشرة الفن.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار.. ومطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

طبيب عيون يوجه نصائح هامة للمواطنين

حدث ليلا.. تعامد القمر على الكعبة.. إحالة موظف واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. وانخفاض كبير في درجات الحرارة

معاينة سوق التوفيقية المحترق: ماس كهربائي في كشك امتد لمحلات المول

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات