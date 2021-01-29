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أخبار العالم

إجراء روتيني مؤقت.. البنتاجون يعلق على قرار إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:44 ص
علم السعودية
علم السعودية
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أحمد محرم
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأمريكية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

وقال المقدم في سلاح مشاة البحرية، أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم «البنتاجون» لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.

وفيما يخص قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقاف مبيعات ونقل السلاح للسعودية، وكذلك المبيعات التجارية المباشرة التي سمحت بها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، أكد سيميلروث، أن هذا الإيقاف يعد مؤقتًا؛ وذلك للسماح للإدارة الجديدة بفرصة المراجعة، وزاد «هذا الإجراء الإداري روتيني ونموذجي في عملية الانتقال، ويوضح التزام الإدارة بالشفافية والحوكمة الرشيدة، فضلًا عن ضمان تلبية مبيعات الأسلحة الأميركية لأهدافنا الاستراتيجية المتمثلة في بناء نظام أمني قوي لشركائنا، قابل للتشغيل وأكثر قدرة في مواجهة المخاطر».

بدوره، كشف الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط، عن إبرام البنتاجون ترتيبًا أوليًا مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة، في المناطق الغربية من البلاد؛ وذلك لمواجهة أي نشوب حرب مع إيران.

وأوضح ماكنزي للصحافين المرافقين معه في رحلته إلى الشرق الأوسط، وزار القواعد الأمريكية في السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أنه في حال أي نزاع مع إيران، ستكون الولايات المتحدة قادرة على نقل القوات من وإلى المنطقة من الغرب، ووضع المقاتلات والطائرات الأخرى بعيدًا عن قاذفات الصواريخ الإيرانية، كما أنه تفقّد ثلاثة مواقع مقترحة جديدة في السعودية هي ينبع، الطائف، وتبوك.

وأضاف «سيكون الخليج العربي مياهًا متنازع عليها في ظل أي سيناريو للنزاع المسلح مع إيران؛ لذلك ننظر إلى الأماكن التي ستنقل فيها قواتنا عند دخولها المسرح في المنطقة المتنازع عليها»، معتبرًا أن الجزء الغربي في السعودية المطل على البحر الأحمر، يحظى بالعديد من الفرص في التواجد العسكري الأمريكي فيه.
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