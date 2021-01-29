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ناسجة: أعمال السجاد اليدوي منبثقة من الطبيعة وتستغرق مدة طويلة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:17 ص
نادرة عبد الله ،
نادرة عبد الله ، ناسجة بـ مركز رمسيس ويصا للفنون بالحرانية
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نورهان رأفت
قالت نادرة عبد الله ، ناسجة بـ مركز رمسيس ويصا للفنون بالحرانية، أن الفترة التي يصنع فيها السجاد تعتمد على شغف الصانع، وصعوبة العمل، والظروف الشخصية ، متابعة : " السجادة بتاخد 4 شهور عمل".


ولفتت إلى أن عمتها تعمل بالمركز ، وهي تتدرب به ، منذ أكثر من عشرين عاما، موضحة أن أعمالها منبثقة من الطبيعة والقرية ، وتستغرق حوالي شهر او اكثر حسب الحجم.

وأشارت مديرة المركز ، خلال تقرير عرضه برنامج "هذا الصباح  إلى أن والدها أعاد زراعة نباتات قديمة ، لرسمها على السجاد ، بشكل طبيعي وبذات الألوان ، متابعة : " أن الأطفال في المركز عمرهم يبدأ من الثماني سنوات ولم يسبق لهم الاطلاع على الفنون " .


وأكملت : مظاهر الريف اندثرت من حولنا بالقرية ؛ مما سبب تغير في الفن المقدم على السجاد .

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