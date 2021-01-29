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طقس الجمعة.. مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 17 درجة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:06 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة،حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وأن يكون مائلا للدفء على على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا وشديد البرودة على السواحل الشمالية، وباردًا على جنوب سيناء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومتوسطة على المنوفية والشرقية، ومن متوسطة إلى غزيرة على السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 17 والصغرى 10
الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11
مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 11
دمياط العظمى 17 والصغرى 11
الإسماعيلية  العظمى 17 والصغرى 9
السويس العظمى 17 والصغرى 9
العريش العظمى 18 والصغرى 10
طابا العظمى 19 والصغرى 12
سانت كاترين العظمى 14 والصغرى 4
شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14
الغردقة العظمى 21 والصغرى 12
الفيوم العظمى 17 والصغرى 8
بني سويف العظمى 17 والصغرى 7
المنيا العظمى 18 والصغرى 6 
أسيوط العظمى 19 والصغرى  7

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