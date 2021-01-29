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محافظات

تحرك فوري من محافظ القاهرة بشأن حريق التوفيقية

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التى نشب بها حريق صباح اليوم بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و ١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور إنتقل مسئولوا الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث

حيث تبين أن الحريق إندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالى و رقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم إنتقل الى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محل تقريبًا و تمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة عدد ١٣ سيارة إطفاء و ٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجاري عملية التبريد .

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .
تحرك فوري من محافظ القاهرة بشأن حريق التوفيقية
تحرك فوري من محافظ القاهرة بشأن حريق التوفيقية
تحرك فوري من محافظ القاهرة بشأن حريق التوفيقية
تحرك فوري من محافظ القاهرة بشأن حريق التوفيقية
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