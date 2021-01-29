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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر بحالات الوفاة المفاجئة بعد تلقيه

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت الوكالة الأوروبية للقاحات، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة التي حدثت عقب التطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا ليس لها علاقة باللقاح أو أعراضه الجانبية.

وقالت الوكالة، إنها نظرت في حالات الوفاة التي وقعت عقب التطعيم بلقاح كورونا، ووجدت أن حالات الوفاة تعود لعدد من كبار السن ولا علاقة لها بالتطعيم باللقاح، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتكررت خلال الفترة الماضية مزاعم تفيد بأن أشخاص تلقوا اللقاح وتوفوا بعد ذلك بأيام، إلا أن الشركات المصنعة للقاح ووزارات الصحة في معظم البلدان أكدت أن معظم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة وفعالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة حول العالم أكثر من 101.3 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.17 مليون حالة وفاة.
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