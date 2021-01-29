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حوادث

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة داخل مطعم بالقاهرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣ أطنان "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص عدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
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