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رياضة

إطلاق برنامج الرياضة من أجل التنمية بمحافظة أسوان

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اطلقت وزارة الشباب والرياضة، برنامج الرياضة من اجل التنمية، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسيف لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية والمجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.
 
البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ الف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة.

واطلق وزير الرياضة في فترة سابقة، البرنامج في محافظة القاهرة معلنًا عن تدريب ١٩ الف فتاة في محافظتي قنا واسيوط وجاري تنفيذ البرنامج في ٦ محافظات اخرى هي "شمال سيناء، جنوب سيناء، البحيرة، أسوان، القاهرة، الاسكندرية".

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة  تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجيه برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات وخاصة فتيات الصعيد لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.
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