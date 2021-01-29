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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بالحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لـ إسرائيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:46 م
لويد أوستن
لويد أوستن
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سمر صالح
أكد الجنرال لويد أوستن وهو أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية، اليوم الجمعة، قوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة،وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، وأعرب أوستن لـ جانتس عن الالتزام الأمريكي بالحفاظ على الميزة العسكرية النوعية لإسرائيل.

ويعد أوستن أول من تولى القيادة المركزية الأمريكية والاشراف على القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأوضح جانتس بضرورة التعامل مع العدوان الإيراني وضرورة ضمان صياغة سياسة فعالة حيالها في المنطقة، ويأتي اتصال أوستن مع جانتس تزامنا مع اجتماع رئيس هيئة الأركان العامة اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي (سنتكوم).

ووصل ماكينزي إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع كبار القادة في الجيش الإسرائيلي حول إيران والتحديات الإقليمية الأخرى، ومن المقرر أن يقضي ماكينزي 48 ساعة فقط في إسرائيل، في زيارة رفيعة المستوى هي الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

ويعتزم البنتاجون الذي صرح منتصف الشهر الجاري ضم إسرائيل إلى منطقة قيادته المركزية في الشرق الأوسط في إجراء يبدو موجها لتعزيز الجبهة المناهضة لطهران. 

وقال البنتاجون في بيان إن "تهدئة التوتر بين إسرائيل وجيرانها العرب، بفضل اتفاقات ابراهام، يعطي الولايات المتحدة فرصة استراتيجية لجمع الشركاء المهمين ضد تهديدات مشتركة في الشرق الأوسط". 
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