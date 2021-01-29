وزير الأوقاف: التاريخ سيقف شامخا أمام تضحيات العظماء في سبيل الأوطان.. فيديو

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، من رحاب مسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عن التضحية في سبيل الوطن.
وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، إن التضحية في سبيل الوطن جزء من صميم عقيدتنا الدينية فمصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، فالنبلاء والأوفياء هم الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله.
وأشار إلى أن التاريخ سيقف شامخا وشاهدا أمام تضحيات العظماء في سبيل الأوطان،كما يقف شاهدا على الخونة والعملاء والمأجورين يسجل بمداد من نور أسماء الشهداء والمصابين ويسجل أسماء الخونة والعملاء بمداد الخيانة والغدر.
وأكد أنه لابد أن نفرق بين شهيد الحق في سبيل الله والوطن وبين قتيل الباطل من أهل الفتنة وجماعات أهل الشر، الذين يستبيحون دماء الأبرياء.
وتابع: كما يجب أن نفرق بين الجهاد الحق، وبين أهل البغي والإفساد في الأرض، وعلينا أن نفرق أيضا بين مفهوم الجهاد والقتال، فالجهاد قد يكون بالنفس أو المال أو الحكمة والدعوة أو بالقرآن الكريم.
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ونقل التلفزيون المصري صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، وتلا قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني وألقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.