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حوادث

دفاية تتسبب فى مصرع ربة منزل ونجلها فى قنا

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقيت سيدة و نجلها مصرعهما، وأصيب زوجها، اليوم الجمعة، جراء حالة اختناق حادة خلال النوم بفعل الدفاية الكهربائية، بقرية الكرنك التابعة للوحدة المحلية لمركز أبوتشت شمال قنا.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد مصرع  مرضية حافظ عبدالله 35 عاما، ونجلها عماد أشرف عبدالمنعم 12 عاما، وإصابة زوجها.


تبين أن دفاية كهربائية، تسببت فى حالة اختناق خلال نومهم، أدت إلى وفاتهم فى الحال.


فيما تم نقل الزوج إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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