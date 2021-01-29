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فن

انهيار أسرة الفنان محمود عبد الغفار أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 01:37 م
جنازة الراحل محمود
جنازة الراحل محمود عبد الغفار
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أحمد إبراهيم - عدسة \ عمرو سيد
دخلت أسرة الفنان الراحل محمود عبد الغفار فى حالة من البكاء الشديد اثناء تشييع جثمانه من مسجد الصباح بمنطقة الهرم. 

وأقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود عبد الغفار وذلك بمسجد الصابح بمنطقة الهرم والتي حضرها الأهل وعدد من المقربين له وغاب عنها الفنانون. 

وتوفى صباح اليوم الفنان محمود عبد الغفار، حيث أعلن الفنان أحمد صيام، عن وفاته عن طريق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بدأ محمود عبد الغفار مشواره الفني في الثمانينيات، وأدى أدوارا ثانوية مساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون. 

ومن الأفلام التي شارك بها: "جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام" وغيرها.

ومن المسلسلات التي شارك بها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، لا أحد ينام في الإسكندرية" وغيرها.

وشهد عام 2016 مشاركته فى مسلسل "سلسال الدم" حيث جسد دور "فخراني" في الجزء الثالث من مسلسل "سلسال الدم".

كان آخر أعمال الفنان محمود عبد الغفار مسلسل "افراح القبة". 
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