صور تجسسية لاختبار جينيسيس الكهربائية الكاملة

تعمل الآن جينيسيس على تطوير سيارتها الكروس أوفر الكهربائية بالكامل ، وحصلت السيارة أثناء اختبارها على تمويهات كثيفة لإخفاء جميع التفاصيل . وظهرت صور تجسسية مسربة لاختبار جينسيس الكهربائية الكهربائية الكاملة.









ظهرت السيارة بواجهة امامية مستديرة ، مثل الموديلات الكورية ، ومن المتوقع ان تحصل على مصابيح امامية افقية ، ومن المحتمل أن تكون هذه الثقوب الدائرية يوجد بها مستشعرات انظمة مساعد السائق .





ومن جانب السيارة ، سنلاحظ ان السقف منحني لأسفل ،وخط النافذه المنحني للأعلي ، وذلك ليعطيها شكل الدمعة ، ولكن بقية الالواح لاتزال مغطاه ، وتتميز الجنوط بتصميم جذاب، وفي الخلف، يُمكنك رؤية المصابيح الخلفية المنقسمة أفقيًا، وخلاف ذلك، يحتفظ المطورون بهذا القسم من السيارة أسفل تمويهات كثيفة.





من المفترض ان تستخدم السيارة قاعد عجلات كهربائية من هيونداي ، وكيا والتي تدعم بطاريات توفر مدى يصل إلى 500 كم ،بالإضافة إلى نظام إعادة شحن البطارية ، ويعطيها 100 كم من المدى في 5 دقائق .





واكدت جينسيس ان صناعة السيارة ستكون في العام الجاري بما في ذلك نسخة كهربائية بالكامل من جينيسيس G80 ، في حين أن أول سياراتها الكهربائية القادمة هي هيونداي ايونيك 5 القادمة قريبًا.

























































