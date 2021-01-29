مونديال اليد.. مصر تتصدر قائمة المنتخبات الأكثر حصولا على جائزة رجل المباراة

انطلقت بطولة العالم الـ27 لكرة اليد للرجال "مصر 2021" يوم الأربعاء 13 يناير الماضي، وأقيمت 98 مباراة حتى الآن.





وشهدت كل مباراة اختيار أفضل لاعب في المباراة من خلال ترشيح قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين مؤثرين في المباراة على تطبيق الاتحاد الدولي للعبة والانتظار 5 دقائق لقيام المشجعين بالتصويت لاختيار اللاعب الأفضل، وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالف مصر في ربع النهائي ، إلا أنها تتمتع بنسبة 100٪ في الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة في جميع مبارياتها "سبعة مرات في سبع مباريات" .





في حين لا يمكن لأي فريق تحقيق هذا الرقم القياسي ، سوى الدنمارك والسويد ، اللذين بلغا نصف النهائي ، كون كل منهما فاز بست جوائز ، إذا فازا بالجائزة في آخر مباراتين. كما يمكن لإسبانيا ، التي حصلت على خمس جوائز ، أن تتعادل إذا فازت بالمباراتين المتبقيتين أيضًا.





وفازت فرنسا،التي بلغت نصف النهائي الرابع ، بالجائزة مرتين فقط بينما كانت البحرين والرأس الأخضر هما الفريقان الوحيدان من أصل 32 فريقًا في "مصر 2021 " فشلوا في الحصول على جائزة.





ويجلس السويسري آندي شميد على رأس جدول الترتيب مع الدنماركي ماتياس جيدسيل ، لحصول كل منهما على ثلاث جوائز ، مع قدرة الظهير الأيمن الدنماركي على التفوق في الصدارة إذا تمكن من الفوز بالجائزة في أي من المباراتين المتبقيتين.





ويمكن لحارس المرمى السويدي أندرياس باليكا الذي فاز بالجائزة مرتين ، أن يحتل الصدارة إلى جانب زميله هامبوس وان والدنماركي إميل جاكوبسن.





في الدور التمهيدي كان مركز الظهير الأيمن هو الخيار الأكثر تفضيلًا ، بينما كان حراس المرمى الأكثر تفضيلًا في الدور الرئيسي. وهناك سباق متقارب بين المراكز (21.42٪) للظهير الأيمن و (20.4٪) لحراس المرمى ، بينما لا يزال الظهير الأيسر (17.34٪) .





ويبدو أن القميص رقم سبعة (7) محظوظ حقًا حيث ان سبع جوائز من أفضل لاعب في المباراة حصل عليها لاعبين يرتدون هذا الرقم حتى الآن.





وفِي الدور الأول حصل يحيى الدرع على لقب رجل مباراة مصر وتشيلي ، بينما حصل حسن وليد قداح على لقب رجل مباراة مصر ومقدونيا ، فيما حصل محمد هشام سند على لقب رجل مباراة مصر والسويد.





وفِي الدور الرئيسي،حصل أحمد الأحمر على لقب رجل مباراة مصر ومنتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد ، وحصل أحمد هشام السيد "دودو" على لقب رجل مباراة مصر وبيلاروسيا ، وحصل يحيى خالد على لقب رجل مباراة مصر وسلوفينيا ، وأخيرًا حصل على زين على لقب رجل مباراة مصر والدنمارك في الدور ربع النهائي .