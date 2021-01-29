غلق 8 معابر مخالفة على السكة الحديد في البحيرة

نظرًا لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.

والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية،

الجهود لرصد ومتابعة المعابر غير القانونية،





في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء عماد الدكرورى، بغلق ٨ معابر غير شرعية ومخالفة على السكة الحديد.





وشدد اللواء محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد و إيتاي البارود، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدى على مساحة ١٢٩٤ م٢ عبارة عن الآتي:-





- فك شده خشبيه بدور ثالث علوى على مساحه ١٠٤٤ م٢ بمزرعه دواجن بقريه الجديه التابعه للوحده المحليه لقرية محله الأمير برشيد.





- تنفيذ قرارى إزالة فورية لمباني مخالفة بمساحة ٢٥٠ م٢ بنطاق قري ششت الأنعام و صفط الحرية بإيتاى البارود.





كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز (أبو المطامير - إدكو - المحمودية)، الثلاثاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 935 م٢ عبارة عن الآتي:-





- تنفيذ 3 حالات إزالة فورية في المهد تعدي علي ارض زراعية علي مساحة 560 م عبارة شده خشبية ومبني بالطوب الابيض والمونه الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبو المطامير.





- إزالة حالة تعدي علي أرض زراعية بمساحة 200 م٢ عبارة عن سور من الحجارة البيضاء بعزبة توتو وزيتون بمركز إدكو، كما تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لمحل من الطوب الأحمر بمساحة 32 متر مربع.





- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية علي مساحة 143 متر بالمحمودية.





وفي نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات- بدر - كفر الدوار)،الإثنين الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 832 م٢ عبارة عن الآتي:-





- إزالة عدد 4 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 807 متر بقري الوفائية والمسين وطيبه بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.





- إيقاف أعمال مخالفة وفك شده خشبيه كانت ممهدة لصب سقف مخالف بدون ترخيص بمساحة 25 متر مربع بنطاق وحدة أبو بكر الصديق مركز بدر





- إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة أرض العمدة بكفر الدوار وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.























