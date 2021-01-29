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منظمة الصحة العالمية تبدأ تحقيقا ميدانيا حول منشأ فيروس كورونا فى ووهان.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:07 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية فى ووهان
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان، منظمة الصحة العالمية تبدأ تحقيقا ميدانيا حول منشأ فيروس كورونا فى ووهان.

ووفقا للتقرير، التقى خبراء من منظمة الصحة العالمية بمسؤولين صينيين الجمعة قبيل أولى الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق في ووهان في إطار التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد والتي ستشمل سوقا للأغذية يعتقد أنه كان مصدر الوباء.

ويبدأ العمل الميداني بعد الظهر بعدما تأخر وسط المخاوف حيال إمكانية الوصول إلى المواقع ومدى قوة الأدلة بعد عام على ظهور الفيروس.

وسيزور الفريق مستشفيات وسيلتقي علماء وبعض العاملين في خدمة الطوارئ إضافة إلى بعض المسنين الذين أصيبوا بالفيروس الذي لم يكن معروفا حينها ليفتك لاحقا بأكثر من مليوني شخص حول العالم ويشكّل ضربة للاقتصاد العالمي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تغريدة في وقت متأخر الخميس أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

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