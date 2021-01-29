وزير الخارجية السعودي: إذا لم نعمل معا فسيكون العالم في خطر بمواجهة وباء كورونا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تعاونت مع دول العالم لمواجهة تحدي فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التوزيع العادل للقاحات.





وحذر بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، من أنه "إذا لم نعمل سويًا فسيكون العالم في خطر في مواجهة وباء كورونا".





وقال وزير الخارجية السعودي "منطقتنا لعبت دورًا كبيرًا في تمكين العالم من الحصول على احتياجاته من الطاقة، وعلينا العمل عل تأمين الاستقرار في منطقتنا".





وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأمريكية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.





وقال المقدم في سلاح مشاة البحرية، أنطون سيميلروث، وهو متحدث باسم البنتاجون لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، إن وزارة الدفاع تواصل تقييم وضعها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ وذلك لضمان التوازن بين المتطلبات التشغيلية والمخاطر، وكذلك للاستعداد في تحقيق الالتزامات العالمية.





وشدد سيميلروث على أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، مستدلًا بشهادة لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأن وزارة الدفاع ستكمل المحادثات مع شركائها الإقليميين في الشرق الأوسط، لتحديد القدرات المطلوبة في ردع إيران ودعم الاستقرار الإقليمي، وأضاف «وذلك بعد أن تطابق وزارة الدفاع مواردها مع الاستراتيجية الدفاعية، مع زيادة تركيز الوزارة على الصين والاستعداد لذلك».





بدوره، كشف الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية المختصة بالشرق الأوسط، عن إبرام البنتاجون ترتيبًا أوليًا مع الرياض لاستخدام القواعد الجوية والموانئ البحرية المختلفة، في المناطق الغربية من البلاد؛ وذلك لمواجهة أي نشوب حرب مع إيران.





وأوضح ماكنزي للصحافين المرافقين معه في رحلته إلى الشرق الأوسط، وزار القواعد الأمريكية في السعودية مطلع الأسبوع الحالي، أنه في حال أي نزاع مع إيران، ستكون الولايات المتحدة قادرة على نقل القوات من وإلى المنطقة من الغرب، ووضع المقاتلات والطائرات الأخرى بعيدًا عن قاذفات الصواريخ الإيرانية، كما أنه تفقّد ثلاثة مواقع مقترحة جديدة في السعودية هي ينبع، الطائف، وتبوك.



