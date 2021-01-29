الانتهاء من الاستعدادات لاختيار قرية البشندي ضمن افضل 10 قرى متميزة

قال المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط ب الوادي الجديد ، إنه تم اختيار قرية البشندي ضمن أفضل 10 قرى منتجة ومتميزة على مستوى الجمهورية للمنافسة على جائزة التميز الحكومى حيث انتهت القرية من كافة الاستعدادات والتجهيزات واستقبلت لجان التقييم وسط حالة من التفاؤل والاستعداد والجاهزية التلقائية .

وأوضح رئيس المركز ان فوز القرية ضمن أفضل 10 قرى على مستوى الجمهورية هو تتويج لمسيرة كفاح أهالى القرية ويكلله هذا التتويج الفوز بالجائزة حيث إن جميع أهالى القرية يعملون بإخلاص واتفانٍ ونجحوا بهذه الروح فى تحقيق نموذج إنتاجى متكامل ساهم فى تحقيق طفرة انتاجية من الصناعات اليدوية التى تتميز بها المحافظة وساهم فى الحفاظ على التراث الواحاتى الأصيل.

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وأضاف أن اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم له الدور الابرز فى توفير كافة سبل الدعم والمؤازرة لاهالى القرية فهو دائما ما يوجه بتذليل كافة الصعوبات ويتابع بصفة يومية ما تحقق على ارض الواقع من مشروعات مؤكدا على ان هناك تكاتف بين كلا من رئاسة المركز والوحدة المحلية القروية بالبشندى حيث انهم لا يتأخرون عن توفير الخدمات ومتابعة العمل فى المشروعات الخدمية للمواطنين





وأشار إلى أن القرية انتهت بالفعل من كافة الاستعدادات التى تؤهلها للفوز باللقب ولديها سجل حافل بالانجازات الحقيقية التى ساهمت فى صنع علامة مسجلة فى مجال صناعة السجاد اليدوى ويتبعها سلسلة من المشروعات الاخرى المتميزة التى تم تنفيذها بالجهود الذاتية وبدعم من الاجهزة التنفيذية المختصة.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط أعلنت عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمسابقة التميز الحكومى وشملت انهاء كافة اعمال البناء وأعمال ترقيم ودهان واجهات منازل القرية من الخارج بلون موحد وتسليم المواطنين أراضى مخصصة لنقل الزرائب خارج الكتلة السكنية، بجانب تطوير الميادين والممشى السياحى على الطريق الدائرى والتخلص الآمن من كافة صور العشوائيات والمناطق المتهالكة، حفاظًا على الطابع الجمالى والمظهر المشرف نحو الرقى والتحضر.



