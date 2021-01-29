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توك شو

استشاري أوبئة: المتعافى من كورونا لا يصاب بالفيروس المتحور إلا بعد 8 شهور

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور عادل البلبيسي، استشاري الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ، ليست أشد خطورة ، ولكن هناك دراسات تشير إلى أنها تصيب الأعمار الصغيرة ، على الأكثر .

وأضاف عادل البلبيسي ، عبر سكايب ، لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن لقاحات فيروس كورونا ، تتناسب تماما مع التحورات الجديدة للفيروس ، وجميع الدراسات تشير إلى أن اللقاحات الحالية ، تحمي من فيروس كورونا المتحور . 

وأشار إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا ، لا يصاب مرة أخرى بالفيروس المتحور ، موضحا أن المناعة المكتسبة قد تستمر لمدة تصل لـ 8 شهور ، ومن المتوقع أن تكون الفترة أكبر من ذلك.

وأوضح أن الاجرءات الاحترازية من فيروس كورونا ، مازالت واحدة ، في سبيل الوقاية من الفيروسات المتحورة .

وفي سياق أخر ، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  اليوم الجمعة، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ب 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضي وحتى مساء أمس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

، ليست أشد خطورة ، ولكن هناك دراسات تشير إلى أنها تصيب الأعمار الصغيرة ، على الأكثر .

وأضاف الدكتور عادل البلبيسي ، عبر سكايب ، لـ فضائية "اكسترا نيوز"، أن لقاحات فيروس كورونا ، تتناسب تماما مع التحورات الجديدة للفيروس ، وجميع الدراسات تشير إلى أن اللقاحات الحالية ، تحمي من فيروس كورونا المتحور . 

ونوه على أن الشخص المصاب بفيروس كورونا ، لا يصاب مرة أخرى بالفيروس المتحور ، موضحا أن المناعة المكتسبة قد تستمر لمدة تصل لـ 8 شهور ، ومن المتوقع أن تكون الفترة أكبر من ذلك.

وأوضح أن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ، مازالت واحدة ، في سبيل الوقاية من الفيروسات المتحورة .

وفي سياق أخر ، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  اليوم الجمعة، أن 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد ب 22 مستشفى عزل وحميات بعدد من محافظات الجمهورية منذ الإثنين الماضي وحتى مساء أمس، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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