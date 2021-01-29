عميد علوم حلوان: الانتهاء من تجهيزات إقامة امتحانات نصف العام

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية مستعدة لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 فى موعدها كما قررها المجلس الأعلى للجامعات وأنه قد تم الانتهاء من إعداد الجداول و مواعيدها لجميع فرق الكلية المختلفة.

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كلية العلوم على أتم الاستعداد لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي حيث قامت الكلية بإجراء العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب حدوث أي إصابة فيروس كورونا.





وأوضح عميد كلية العلوم أن الكلية قامت بتقليل أعداد الطلاب بلجان الامتحانات وذلك لتلاشى الزحام والتكدس وأن الكلية قد قامت بزيادة أعداد لجان الامتحانات لاستيعاب جميع طلاب الكلية، وأن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية فى المدرجات وفى قاعة الكلية وذلك للتصدى لفيروس كورونا المستجد.





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وشدد الدكتور أبو الدهب، أنه قد أصدر تعليمات بالتشديد والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد وعدم التزاحم و ارتداء الكمامات لطلاب الكلية والعاملين بها.





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وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم ، والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، كما أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي.