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رياضة

شادي حسين يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا أمام الجونة في الدورى الممتاز

الجمعة 29/يناير/2021 - 04:03 م
شادي حسين
شادي حسين
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عبدالله هشام
سجل  فريق سيراميكا كليوباترا هدف التعادل امام منافسه الجونة لتصبح النتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز . 

وجاء هدف فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق شادي حسين في الدقيقة  67 من عمر اللقاء . 

وبدأ هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - عبد الله محمود - أحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد توني - محمد ابراهيم - وينفول كوبينا.
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: 
صالح جمعة - ميدو جابر - وليد عبد المنعم - محمود شكري - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد أمين أوفة - محمد مسعد - محمود صقر.

كما تم استبعاد شريف دابو وكوامي بونسو للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

علي جانب اخر اعلن رضا شحاته تشكيل فريق الجونة كالتالي : 
حراسة المرمي : اسلام طارق 
الدفاع : جوزيف جوناثان - مصطفي الصفتي - محمد نجيب - محمد يكن 

الوسط :  نور السيد - اسلام رشدي - سارج اكا -عمورى 
الهجوم : احمد حمدي - كريم الطيب 

ويجلس علي مقاعد البدلاء كلا من 

احمد عادل - محمد رجب - احمد عامر - عمرو بركات - اسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر - ادريس مبومبو - عمرو سعداوي - عربي بدر 

ويحتل الجونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع بـ 11 نقطة.
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