السيطرة على حريق شب فى مصنع للأقطان بالقليوبية





رجحت المعاينة أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي وقد تم تشكيل لجنة لمعاينة المصنع وتراخيصه مع طلب تحريات المباحث. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع تصنيع أقطان بحارة ناصر ذكي بشرق السكة الحديد بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بعد الدفع بسيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماد النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.





تبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك شخص يدعى محمد . إ . أ ومكون من طابقين أرضى وأول علوى وأنه نتج عن الحريق التهام محتويات المصنع دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية وتقدر الخسائر بنحو مليون جنيه والتهمت النيران محتويات المصنع دون إصابات أو خسائر بشرية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع أقطان بحى غرب شبرا الخيمة حيث التهمت النيران محتويات المصنع دون إصابات أو خسائر بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لكشف غموض الحريق.