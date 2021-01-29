راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

نعت الفنانة "شيرين رضا" مصفف الشعر محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ونشرت شيرين رضا، عبر حسابها على "إنستجرام" ، صورة للراحل ، وعلقت عليها "ربنا يرحمك يا محمد.. راجل عظيم وفنان مبدع.. وربنا يصبر مها وموللي ومصطفى على فراقك".





وأعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.





ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".



