ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

راجل عظيم وفنان مبدع.. شيرين رضا تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:25 م
محمد الصغير
محمد الصغير
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة "شيرين رضا" مصفف الشعر محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت شيرين رضا، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للراحل، وعلقت عليها "ربنا يرحمك يا محمد.. راجل عظيم وفنان مبدع.. وربنا يصبر مها وموللي ومصطفى على فراقك".

وأعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

سميرة سعيد تنعى محمد الصغير: وداعا أهم مصفف شعر في العالم العربي

مثال للمحبة والكرم.. هيدي كرم تنعى محمد الصغير

لطيفة تنعى الراحل محمد الصغير بكلمات مؤثرة

حبيبي وأخويا.. يسرا تنعي الراحل محمد الصغير

مي عمر تقدم العزاء في حما أحمد السقا

ترشيحاتنا

كأس السوبر السعودي.. لوشيسكو يستبعد ثنائي الهلال من مواجهة النصر

طائرة مسيرة أجنبية تخترق المجال الجوي الليبي.. والمسماري يحذر

بعد تراجع أبي أحمد.. هل تتوقف انتهاكات أثيوبيا على الحدود السودانية؟

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ترك التعليم من 2 إعدادي وصداقة قوية بـ ليلى علوي .. أسرار في حياة محمد الصغير

بعد بادجي.. أنقرة جوجو يعلن تعاقده مع جيرالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها