رموا مَية نار على وشه.. حبس طبيب وآخرين في اتهامهم بالتعدي على مدير مستشفى بطنطا

قرر المستشار أحمد الشافعي رئيس نيابه ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم، حبس "3 بلطجية ، وسيدة ، وطبيب" في واقعة الاعتداء علي مدير مستشفي المنشاوي بطنطا ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات .









واستندت النيابة العامة في اثبات الوقائع لاعترافات المتهمين الذين بينهم طبيب شغل منصب مدير مستشفي المنشاوي الأسبق وسكرتيرة عيادته الخاصه و3 بلطجيه، وسماع أقوال شهود عيان، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية والإدارية ، كما تم إخطار نقابة الأطباء والجهات المعنية.





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامه ابو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ يفيد بإلقاء مجهولين مياه نار على وجه الدكتور محمد جابر ، مدير مستشفى المنشاوي العام ، وإصابته بحروق في الوجه.





وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، بقيام شخصين مجهولين ، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" ، على مدير مستشفى المنشاوي العام، أثناء نزوله من عيادته الخاصة بدائرة قسم ثان طنطا.





وبتقنين الاجراءات الأمنيه وبتفريغ كاميرات بمحيط محل وقوع الحادث تم تحديد هويه 3 بلطجية مرتكبي الواقعة، وبتقنين الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مواد حارقة.





وأوضحت مصادر أمنيه ، ان التحريات كشفت عن تورط الدكتور متولي أبورية ، مدير مستشفي المنشاوي الأسبق ورئيس قسم الجراحة الحالي ، بتحريض سكرتيرة عيادته الخاصه ، لجلب البلطجية الثلاثه ، وشراء مواد كاويه "ميه نار" للاعتداء على الطبيب المذكور .





وبمواجهه المتهمين الخمسه اعترفوا بدايه من الأول حتي الخامس بارتكاب الواقعه واحداث عاهة بالمجني عليه؛ بسبب خلافات سابقة بين الطبيبين المشار إليهما.



