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ديني

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:27 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمود ضاحي
أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية دعوةُ جميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة للمشاركة في الندوة التثقيفية، والتي تعقد أون لاين (عن بُعد)؛ احتفالًا باليوم الدولي للأخوة الإنسانية  يوم الخميس المقبل الموافق 4 من فبراير القادم.

وقالت الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، إن اللقاء يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشيرة أنه متاح للجميع المشاركة من خلال المحاور الآتية: 
١-  نشر السلام والأمن والأمان في مختلف دول العالم من منظور إسلامي.
٢- عناية الإسلام بنبذ العنف والتطرف والإرهاب. 
٣- دور الأزهر الشريف في تأسيس وثيقة الأخوة الإنسانية.
٤- بيت العائلة المصرية ودوره الرائد في جمع الشمل المصري، وتعزيز قيم المواطنة. 

     وأوضحت عميدة الكلية أن هذا اللقاء متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين والباحثات وفق الضوابط الآتية:
١- المشاركة من ورقة مكتوبة، وتسلم نسخة منها إلى إدارة الكلية قبل الندوة بثلاثة أيام على الأقل، أو ترسل بصيغة pdf على واتس فضيلة أد. العميدة، أو أحد الوكيلين. 
٢-لا تزيد مدة المشاركة عن عشر دقائق.
٣- تكون المشاركة باللغة العربية الفصحى.
    أضافت عميدة الكلية أنه سوف يتم منح شهادة حضور للمشاركين في هذا اللقاء.

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