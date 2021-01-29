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فن

تامر حبيب ناعيًا محمد الصغير: رجل جميل وعظيم

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:21 م
تامر حبيب
تامر حبيب
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محمد بدران

نعى الكاتب والسيناريست تامر حبيب، مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 


ونشر تامر حبيب عبر حسابه بإنستجرام صورة للراحل وعلق قائلًا "هاتوحشني قوي عشان انت رجل جميل قوي وعظيم قوي واكيد في مكان احسن.. ربنا يرحمك #محمد_الصغير".


وأعلن الفنان احمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.


ونشر أحمد السقا، عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمة".


شيعت أسرة خبير التجميل الراحل محمد الصغير جثمانه مساء اليوم الجمعة إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وذلك بعد رحيله متأثرا بفيروس كورونا.

 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

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