محافظ مطروح يتابع تمهيد الطريق بـ"الجليدر" وإعادة إنشاء عمارة الكيلو 7.. صور

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال التسوية وتمهيد الشارع بواسطة الجليدر تيسيرا علي المواطنين.









وشملت المتابعة أعمال تمهيد شارع الإمام مالك؛ حيث تتم التسوية وتمهيد الشارع من أول علم الروم حتى نهاية الشارع، بالاضافة إلى الشوارع الجانبية والعرضية .





وأشاد المحافظ بتنفيذ الأعمال للتيسير على المواطنين وحركة السيارات بالشارع.





ووجه محافظ مطروح بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لعمل محضر بإنهاء كافة الأعمال بالشارع لرصفه ومنع اى اعمال اخرى لحفر وغيرها قبل فترة زمنية طويلة.





كما تفقد محافظ مطروح أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارة رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 ، والتى تم إخلاؤها عقب انهيار جزء منها لإعادة بناء عمارتين سكنيتين للأهالي ، والذى تنفذه الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.





يذكر أن العقار رقم 1 بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح تابع لمجلس المدينة قد تعرض لانهيار جزء منه، وسقوط 3 طوابق ما أسفر عن إصابة شخص.



