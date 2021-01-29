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رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:55 م
ريال مدريد
ريال مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي

خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو - ألفارو أودريازولا - تشاست - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - أرابيس - بلانكو

خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز

وشهدت القائمة عديد من الغيابات مثل فيدي فالفيردي، ناتشو فيرنانديز، رودريجو جويس بسبب الإصابات.

ويغيب عن ريال مدريد أيضًا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا.
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