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رياضة

علاء صابر مديرا فنيا لـ طنطا بدلا من رضا عبدالعال

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:57 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
قرر نادي طنطا تعيين علاء صابر، مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت بدلا من رضا عبدالعال، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دورى القسم الثاني.

وخسر فريق طنطا أمام منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مواجهات دورى القسم الثاني .

وحقق رضا عبدالعال مع فريق طنطا فوزا وحيدا وخسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات .

وجاءت نتائج الجولة كالتالي :

القناة 0-0 السكة الحديد

النصر 1-2 الترسانة

سرس الليان 1 -0 بتروجيت

الزرقا 0-0 المريخ

جمهورية شبين 2 -1 السويس

الداخلية 1-1 زد

بورتو السويس 1-1 كوكاكولا

النجوم 1-0 طنطا

جدول الترتيب

1- بورتو السويس : 23 نقطة

2- الترسانة : 19 نقطة

3- الداخليه : 18

4- منتخب السويس : 17

5- زد اف سي : 15

6- سرس الليان : 15

7- القناة : 14

8- المريخ : 14

9- كوكاكولا : 14

10- بتروجيت : 13

11- السكه الحديد : 12

12- جمهوريه شبين : 12

13- الزرقا : 12

14- النجوم : 11

15- النصر : 9

16- طنطا : 7

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