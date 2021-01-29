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رياضة

بصورة من حمام السباحة.. أحدث ظهور لنجم الزمالك طارق حامد

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:50 م
طارق حامد
طارق حامد
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محمد بدران

شارك طارق حامد لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك صورة جديدة له  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر طارق حامد في الصورة وهو داخل حمام السباحة وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه من خلال التعليقات.


ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه غزل المحلة الثلاثاء المقبل على استاد المحلة بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.


وعلى هامش المران اليوم، حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على تحية اللاعبين، في حضور معاونيه، وعبد الحليم علي مدير الكرة.


وأكد المدرب خلال اجتماعه باللاعبين، أنه سعيد بالأداء، والفوز المستحق بالأمس، وأنهم جميعا على قدر المسئولية.


وواصل أنه يثق أن الجميع سيعمل على مواصلة العمل الجاد، وتحقيق الهدف المطلوب في كل وقت وهو الفوز.


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