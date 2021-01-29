تلاعب في مونتاج الفيديوهات.. محامي "الزوجة العنتيلة" بالمحلة يفجر مفاجأة

قال المحامي عصام عامر وكيل طبيبه بيطرية والمعروفه إعلاميا بـ"الزوجة العنتيلة" ، إن ما نشر اعلاميا حول وجود 40 فيديو لموكلته، عارٍ تماما من الصحة ، لافتا بقوله إن "الزوج قدم فيديو واحدا ، وصوره بيده لزوجته ، ولكنه تلاعب في صوره ومونتاجه؛ سعيا في التشهير بموكلتي ، وسأقاضيه قانونيا".





واضاف المحامي بقوله" الزوجه خضعت لممارسات غير لائقه من زوجها سعيا لاسقاط كافه حقوقها الزوجية وسأنال منه بالقانون".









وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية أن الاتهامات التي حملها زوج "عنتيلة المحلة" عبر محاميه في بلاغ واقعه الزنا ضد زوجته السابقه طبيبه بيطرية"، لا أساس لها من الصحة؛ كون التحريات لم تتوصل لوجود علاقات مشبوهه تخص الزوجه ، بينما تبين حسن علاقاتها الاجتماعية بأسرتها قبل مغادرتها المحلة ، والعيش رفقه زوجها قبل 3 سنوات من إتمام زفافها.









وتابعت مصادر أمنية أن الزوج قدم فيديو واحدا تظهر خلاله زوجته داخل غرفه نوم أثناء مضاجعه جنسية ، فضلا عن تعدد روايات الاتهام في السمعه والشرف من ناحيته ، ولم يتأكد بعد صحه اتهاماته ضدها ، وصحة الفيديو أو الصور المقدمة من جهته ، بأنها صحيحة أم مفبركة ، ولا توجد فيديوهات جنسية مع أشخاص آخرين ، وأن كافة الصور "قديمة" عقب فتره زواجهما، وليست حديثة .









وكان قد أصبح مصطلح "العنتيل" مرتبطا في خيال الناس بالرجل الذي تنفضح كثرة علاقاته النسائية، إلا أن تكون سيدة "عنتيلة"، فهذه قصة أخرى والشاهد هو الزوج حسب بلاغه وما ذكره محاميه، حيث حمل فلاشة بها 40 فيديو إباحيا، مثلما انتشرت فيديوهات "عنتيل المحلة" عام 2014، وهو مدرب كاراتيه كان يمارس الرذيلة مع نساء متزوجات.









وشهدت المحلة الكبري بمحافظة الغربية حالة من السُخط حيث عبر الآلاف من أبناء المدينة عن غضبهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفيه ظهور عنتيلة تعمل في مجال الطب البيطري بسبب خلافات أسرية فجرها زوجها باتهامها بالزنا لإبرائه من حقوقها الزوجية ورغبته في الانفصال عنها بدعوى خيانته حسب أقواله في البلاغ.

















في ذات السياق، تباشر نيابه ثان المحلة، بناء علي توجيهات المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، بدء التحقيق في بلاغ تقدم به زوج بمدينة المحلة الكبرى، يتهم فيه زوجته الطبيبة البيطرية وتدعي "س. ا" 32 سنة بالزنا، وينفي نسب طفله البالغ من العمر عامين.





كما عنف فريق النيابة العامة محامي الزوج لاعتراضه علي تحمل تكاليف نفقات اجراء فحوصات إثبات النسب لطفله، وإنكاره استقرار الزوجين والعيش بالمحلة، حسب ما ذكر في دفاتر تحقيقات النيابة.





وطالب الزوج فى البلاغ الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، بإجراء تحليل إثبات النسب DNA لإثبات نسب الطفل له من عدمه؛ بعد أن كشفت المصادفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشة للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.





وكشف الزوج فى بلاغه، أنه تزوج بها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجته دائمة الخلافات والتشاجر معه وترك شقة الزوجية والتوجه لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.





وأضاف الزوج فى بلاغه، أنه فى الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية، مؤكدا أنه أثناء رفع المرتبة وجد بها "خياطة"، فقام بفك الخيط وعثر على "فلاشة"، وبفتحها عثر على فيديوهات إباحية لأشخاص آخرين مع زوجته أثناء ممارسة الرذيلة، الأمر الذي دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر ضدها، واتهامها بالزنا ونفي نسب الطفل له، مطالبا بندب الطب الشرعي وإجراء تحليل DNA للتأكد من نسب الطفل له من عدمه.



