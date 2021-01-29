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أخبار العالم

لم يتغير شيء.. بلومبرج: سياسة بايدن في مكافحة كورونا لا تختلف عن خطة ترامب

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:00 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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أحمد محرم
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ إجراءات لمكافحة فيروس كورونا تختلف جذريًا عن خطة الرئيس السابق دونالد ترامب، بالرغم من كثرة وحدّة الانتقادات التي وجهها بايدن لسلفه في هذا الصدد.

وكان بايدن قد قال، في معرض توقيعه على أوامر تنفيذية لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا، إن خطة توزيع اللقاحات كانت أسوأ مما توقع هو وفريق معاونيه، بينما أكد بعض هؤلاء أن إدارة ترامب لم تكن لديها خطة أصلا لمكافحة الجائحة.

وبينما يعتمد بايدن سياسة أكثر تشددًا من سلفه من حيث الإلزام باتباع الغجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات إجباريًا، فإن خطة توزيع اللقاحات لم تحقق تقدمًا يُذكر عما كان سائدًا في آخر أيام إدارة ترامب.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير جرعات إضافية من لقاحات كورونا، تكفي لتطعيم 300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف.

وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي، إن إدارته ستقوم بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي "فايزر وموديرنا"، وهو ما يضاعف الطلب الإجمالي للقاح للولايات المتحدة بنسبة 50%، من 400 مليون إلى 600 مليون من تلك الجرعات الإضافية.

وتابع "بايدن": "اكتشفنا أن برنامج التلقيح في حال أسوأ من المتوقع.. وسيتم تطعيم ملايين الأمريكيين بوتيرة أسرع من المقرر".

وأوضح أنه مع استلام الجرعات الإضافية، ستتمكن الولايات المتحدة من تطعيم 300 مليون أمريكي بشكل كامل بحلول نهاية الصيف.
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