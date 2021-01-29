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رياضة

حسام حسن أم مروان .. مهاجم مصري فى الزمالك خلال ساعات

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:15 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي
يسابق مسئولو الزمالك الزمن خلال الساعات القليلة القادمة لحسم صفقة تدعيم الفريق الأبيض بمهاجم متميز قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الأحد المقبل.

ويفاضل الزمالك بين الثنائى حسام حسن مهاجم سموحة والذى يطلب فرج عامر رئيس ناديه 40 مليون جنيه ومروان حمدى مهاجم مصر المقاصة للتعاقد مع أحدهما وفقا للعرض المالى المناسب خاصة أن كلا اللاعبين يرحب بارتداء الفانلة البيضاء.

وعلم صدى البلد أن اللجنة مجبرة على التعاقد مع مهاجم مصري بعد فشل رحيل المغربى أوناجم، حيث يرغب اللاعب فى الرحيل مجانا وتمسك باتشيكو بمواطنه حميد أحداد .. الأمر الذى يعنى اكتمال قائمة الفريق باللاعبين الأجانب .

ويرغب مسئولو الزمالك فى تعويض رحيل الدولى مصطفى محمد لخوض تجربة الاحتراف بنادى جالطة سراى التركى بالتعاقد مع مهاجم متميز .
وانتقل مصطفى محمد مهاجم الزمالك الى نادي جالطة سراى التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار و4 ملايين أخرى حال موافقة الزمالك على بيع البلدوزر بنهاية ديسمبر المقبل.
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