بعد اختياره ضمن أفضل 20 عالميًا .. نواب: "معلومات الوزراء" قام بدور مهم في مجابهة كورونا.. ونفيه للشائعات عظم دوره

رشا اسحق: مصر من الدول القلائل الأقل تأثرا بجائحة فيروس كورونا





عبد الفتاح محمد:

الجميع تكاتف وترابط من أجل مجابهة فيروس كورونا





علي نور:

مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء أدى دوره على أكمل وجه في محاربة فيروس كورونا













فاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات"، وبمشاركة أكثر من (٧٥٠) خبيرا دوليا من صناع السياسات والجهات المانحة والباحثين بالإضافة إلى (٤٥٠) منظمة دولية.









وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس المركز وجميع الباحثين به، على ما تحقق، مشيدا بالجهود المبذولة فى الآونة الأخيرة من جميع الباحثين بالمركز، ومؤكدا تقديم المساندة الكاملة ليقوم المركز بدوره الرئيسى فى دعم متخذ القرار.









وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المركز قام بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا، مشيرين إلى دوره الكبير في نفي الشائعات خاصة في وقت الأزمة.









وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بفوز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات".









وأكدت "اسحق"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الحكومة والقيادة السياسية حققت نجاحا كبير في القرارات التي وضعتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا -كوفيد 19-، والتي استطاعت بها مواجهة الموجة الأولى والتقليل من حدتها، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة في بداية الأزمة لمواجهة الجائحة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و تخفيف العبء علي المواطنين.









و أضافت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع بداية الموجة الثانية من الفيروس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الاثار السلبية لهذه الجائحة العالمية حيث انه منذ وباء الانفلونزا الاسبانية عام ١٩١٨ لم يشهد العالم من الاوبئة و الامراض المعدية مايماثل هذا القدر من الانتشار و حجم الخسائر، مؤكدة أن مصر تعد من الدول القلائل التي لم تتعرض لخسائر كبيرة منذ انتشار الفيروس وحتى الآن.









وبدوره، ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد فوزه ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، وذلك في المؤتمر الدولي لمراكز الفكر علي مستوي العالم، والذي يعقد سنويا برعاية جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية، وتم تنظيمه هذا العام تحت عنوان "لماذا تُعَدُّ مراكز الفكر مهمة في أوقات الأزمات".









وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مختلف مؤسسات الدولة قامت بعمل مجهود كبير متذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا في مصر حيث تكاتف الجميع من أجل الحد من انتشاره وحماية أبناء الوطن بمختلف فئاتهم العمرية، قائلا:"الجميع رأى بعينه قدرة مؤسسات الدولة في الترابط والتكاتف لمواجهة الأزمات والتي استطاعت من خلال ذلك محاربة الموجة الأولى للفيروس".









وأشار عضو مجلس النواب، إلى دور المركز الكبير في محاربة الشائعات التي تصدر عن جهات غير معلومة المصدر وعن الجماعات الإرهابية التي تحاول أن تنال من استقرار الوطن، قائلا:"كل يوم بنلاقي المركز بيجيب الشائعة والرد عليها بالحقائق والأدلة والبراهين حتى لا يترك لأحد المجال في نشر الشائعات المغرضة".









وأضاف، أن الحكومة وأجهزتها المعنية تعاونا من اجل تخطي الأزمة بشكل صحيح وبأقل خسائر ممكنة، لافتا إلى أن ذلك حدث بالفعل ولم تشهد مصر خسائر كبيرة مثلما حدث مع دول أخرى حول العالم.









ومن جانبه، علق النائب علي نور، عضو مجلس النواب، على فوز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن قائمة بأفضل (٢٠) مركز فكر على مستوى العالم، وذلك لدوره في دعم متخذ القرار في ظل أزمة فيروس "كورونا"، قائلا:"مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء أدى دوره على أكمل وجه في محاربة فيروس كورونا".









وأوضح "نور"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ بداية الأزمة وقان بتوجيخه الحكومة للانعقاد الدائم من اجل متابعة التطورات التي تحدث خلتل فترة الموجة الأولى، مشيرا إلى أن المركز لعب دورا كبيرا في هذه الفترة والتي أتت بثمارها وحققت نجاح في إدارة الأزمة.







