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فن

الأخ العزيز الغالي .. نجوى فؤاد تنعى محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:42 م
نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
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محمد بدران
نعت الفنانة "نجوي فؤاد" مصفف الشعر محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت نجوي فؤاد عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت عليها "رحمه الله على الاخ العزيز الغالي، وأنا لله وانا إليه راجعون الله يغفر له ويسكنه فسيح جناته وربنا يصبر اسرته"

وأقيم اليوم الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.

واستقبل أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضوره، كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر اليوم الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة  له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".

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