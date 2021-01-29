بدون شروط جزائية.. وكيل مدرب الإسماعيلي الجديد يكشف تفاصيل العقد

كشف محمد عبدالجابر، وكيل البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تفاصيل عقد المدرب.





وأكد محمد عبدالجابر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مدة عقد المدرب الجديد 6 أشهر، وقابلة للتجديد لمدة موسم بموافقة الطرفين بعد انتهاء الـ6 شهور".





وتابع: "عقد المدرب الجديد بدون شروط جزائية، سواء هو رغب في الرحيل ، أو الإسماعيلي أقاله ، لن يتم دفع شرط جزائي لأي طرف".



